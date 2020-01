Monfalcone, ritrovato l'uomo disperso

E' stato trovato vivo il 54enne scomparso da Monfalcone. L'uomo, residente nella città dei cantieri, si era allontanato dalla sua abitazione sabato pomeriggio per una passeggiata sul Carso, senza portare con sé telefono, documenti personali né i medicinali con cui si cura quotidianamente. L'appello lanciato dal fratello ai media locali e alla Protezione Civile per avere un aiuto nelle ricerche, ha portato i suoi frutti.

Il monfalconese è stato, infatti, trovato alle 10 di questa mattina dai carabinieri in stato confusionale, dopo aver trascorso due nottate all'addiaccio. L'uomo, molto provato, è stato portato precauzionalmente in pronto soccorso per le verifiche del caso.

Il fratello ha chiesto di ringraziare le forze dell'ordine, i volontari della Protezione civile e tutte le persone che lo hanno aiutato nella ricerca.