Monfalcone, salvato dal canale Valentinis cervo a spasso per la città

Singolare intervento di salvataggio di un animale selvatico questa mattina a Monfalcone. Intorno alle 7, i Vigili del Fuoco del Distaccamento della Città dei Cantieri sono stati allertati per la presenza di un grande esemplare di cervo finito all'interno del canale Valentinis, vicino alla centrale della Edison.

I pompieri hanno faticato non poco per riuscire a trarlo in salvo, viste le sue dimensioni. Sono riusciti a riportarlo sulla sponda del canale. Nel frattempo è intervenuto il personale della Forestale regionale.

L'animale si è subito ripreso e non è rimasto ferito. Poco dopo, infatti, è riuscito a saltare la recinzione, dirigendosi nel centro abitato di Monfalcone. È stato avvistato da più persone vicino all'ufficio postale di via Parini dove si è "trattenuto" qualche minuto per poi andare a finire all'interno del garage di un'abitazione.

Sono intervenuti di nuovo gli operatori della forestale perché è stato necessario sedarlo per poi rimetterlo in libertà. Nessuna persona è rimasta ferita. L'animale selvatico non ha causato danni.

La presenza di un cervo (e non di un capriolo, più comune) in questa zona dell'Isontino, è decisamente inusuale, come riferiscono gli esperti. È possibile che abbia raggiunto l'area proveniente dal vicino Carso.