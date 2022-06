Intervento inconsueto per la Polizia locale di Monfalcone che, assieme alla Forestale e ad Arca, impresa che si occupa di tutela ambientale, è scesa in campo per aiutare un cigno in difficoltà.

Il volatile, infatti, era rimasto con il becco incastrato in un tubo di plastica. Terminate le operazioni, il cigno è stato liberato, in ottime condizione di salute, nelle acque di Marina Nova.