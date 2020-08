Monfalcone, scoperta una 'discoteca clandestina'

Nella tarda serata di giovedì 27 agosto, il personale del Commissariato della Polizia di Stato di Monfalcone ha scoperto una 'discoteca clandestina' in un cortile di pertinenza di un locale commerciale di via Grado a Monfalcone.

Ad attirare l'attenzione degli agenti il via vai di giovani dall’ingresso principale dell'attività, in quel momento chiusa. Nella parte posteriore del capannone principale, in uno spazio aperto, c'erano numerosi ragazzi assiepati che ballavano con musica ad alto volume e luci stroboscopiche in funzione.

Per entrare, gli operatori hanno aspettato che che fosse aperta la porta, chiusa dall'interno, ad alcuni ragazzi in attesa di entrare. A quel punto, i poliziotti hanno proceduto al controllo, mettendo fine alla festa da ballo non autorizzata.

Nonostante i tentativi di ostacolare il loro ingresso, gli agenti sono arrivati nel cortile, dove hanno trovato circa 40 ragazzi - sprovvisti di mascherina o di altra protezione delle vie respiratorie, accalcati senza il rispetto della distanza di sicurezza - nella zona adibita a discoteca.

Ma c'era di più: gli agenti, infatti, hanno scoperto, oltre a numerose bottiglie di alcolici, anche varie sostanze stupefacenti, che gli invitati avevano cercato di nascondere o buttare a terra. In particolare 12 buste in cellophane contenenti marijuana, per un totale complessivo di oltre 26 grammi; tre scatolette in metallo e tre involucri in cellophane contenenti complessivamente 20 pastiglie di colore rosa di ecstasy; due buste in cellophane e un pacchetto di sigarette contenenti complessivamente oltre 3 grammi di cocaina e due grinder. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Tutti i presenti alla festa, tra i quali anche alcuni minorenni, sono stati identificati e multati per il mancato rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19.