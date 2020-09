Monfalcone, sequestrati 65 chili di carne

La Polizia Locale di Monfalcone ha eseguito un controllo amministrativo in due esercizi commerciali, insieme al Dipartimento di Prevenzione di Igiene e alimenti. Sono stati trovati 65 chili di carne conservata senza rispettare la catena del freddo.

Il negozio, inoltre, non utilizzava materiali idonei a entrare in contatto con gli alimenti. È scattato, quindi, il provvedimento di sospensione dell’attività di manipolazione delle carni fresche, fino a quando non saranno garantiti i requisiti igienici minimo previsti. Per il titolare è scattata una multa da tremila euro.