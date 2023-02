Monfalcone, sgomberato un alloggio Ater

La Polizia locale di Monfalcone ha sgomberato un appartamento Ater che era stato occupato abusivamente. A seguito di una segnalazione al Comando, gli agenti hanno monitorato lo stabile, accertando la presenza non autorizzata di un inquilino.

La persona è stata identificata e denunciata e l’appartamento è stato restituito alla disponibilità di Ater, per consentirne l'assegnazione.

“Garantire la sicurezza e il rispetto delle regole: sono questi i compiti principali della Polizia locale, che ringrazio per il grande lavoro di presidio che sta svolgendo su tutto il territorio per la prevenzione dei reati e per assicurare alla giustizia chi commette illeciti” ha commentato il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint.

“In una città ad alta intensità abitativa e in cui ci sono cittadini che attendono di entrare in un alloggio Ater rispettando le regole, non è tollerabile accettare i comportamenti scorretti di chi, con prepotenza, si appropria di beni pubblici non avendone titolo. Il Comune tende la mano a chi versa in situazioni di difficoltà, per cui l’occupazione abusiva di un appartamento destinato proprio all’utenza più fragile risulta ancora più grave. Stiamo investendo molto per ristrutturare gli alloggi del Comune gestiti da Ater perché riteniamo che vivere in una casa dignitosa sia un diritto imprescindibile e continueremo a vigilare affinché le regole vengano rispettate. Ringrazio anche i cittadini per le segnalazioni che ci fanno pervenire ogni giorno, perché ci consentono di intervenire in maniera tempestiva per risolvere i problemi” conclude il sindaco.

L’operazione della Polizia locale, che è ancora in fase preliminare, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia e si è svolta in tempi brevi per assicurare prima possibile la restituzione dell’immobile a Ater.