Monfalcone, sigilli per sette giorni a due locali

Il Questore di Gorizia, Paolo Gropuzzo, ha disposto la sospensione della licenza, per una settimana, per due locali di Monfalcone. La prima misura riguarda l’Habana Caffè di via Cosulich, che era stato teatro di un’aggressione e di numerosi episodi che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il secondo locale nel mirino della Questura è Al Calicetto di piazza Unità d’Italia; anche in questo caso, la decisione è nata in seguito a una rissa e ad altri casi di disturbo della quiete pubblica, oltre al fatto che il bar è risultato ritrovo abituale di persone gravate da precedenti penali.