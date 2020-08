Monfalcone, sono quattro le persone in quarantena

Dopo il caso di positività di un lavoratore in subappalto a Fincantieri, un cittadino rumeno, individuata ieri al Pronto soccorso dell’ospedale di Monfalcone, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha attivato immediatamente l’indagine epidemiologica, con l’aiuto di un mediatore culturale, confermando l’isolamento del soggetto positivo e applicando la misura della quarantena ai tre conviventi.

A questi ultimi, che sono risultati i soli contatti stretti, sono stati eseguiti i tamponi che hanno dato esito negativo nei primi due casi, mentre il terzo è ancora in corso di refertazione.

Contestualmente Asugi ha provveduto a informare il referente dell’Azienda richiedendo la collaborazione del medico competente per la definizione di altri eventuali 'contatti stretti'. In attesa di ulteriori sviluppi nel tracciamento, quindi, al momento, le persone in quarantena sono quattro.