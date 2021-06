Monfalcone, sopralluogo nel rione di Panzano

Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, con gli assessori Massimo Asquini e Francesco Volante e i tecnici comunali, ha incontrato il Comitato Panzano per discutere delle varie urgenze urbanistiche e organizzative del quartiere monfalconese, che si estende a ridosso di Fincantieri e, pertanto, presenta problematiche legate principalmente alla convivenza tra residenti e maestranze che raggiungono in questo momento le 7 mila unità.

L’incontro con i cittadini ha consentito di avviare un’ulteriore stretta sul passaggio di mezzi pesanti in transito per il centro di Panzano, con l’intento di liberare sempre più via Gorizia e via Rossetti. Sarà, infatti, disposta un’ordinanza con la quale si ridurrà il tonnellaggio consentito, abbassandolo dalle attuali 5 tonnellate a 3,5; defluendo così i mezzi in transito sulla bretella. “Con Apt troveremo il modo di far transitare la navetta da via Bagni non più all’interno del rione, ma sempre percorrendo la bretella”.

“Inoltre - sottolinea il Sindaco - ho chiesto alla Polizia municipale e all’ufficio tecnico competente di accertare l’uso corretto delle tesserine verdi che consentono, a un’auto per famiglia, di sostare nei parcheggi gialli. Su segnalazione di alcuni cittadini sembra che i tagliandi siano ceduti per un vantaggio economico a persone terze e non ai familiari, disattendendo lo spirito della loro utilità”.

Durante l’incontro sono state definite le operazioni che saranno attuate per dare risposta alle necessità di controllo viabilità, manutenzione urbanistica e strutturale dell’area pedonale. In particolare l’attenzione si è concentrata su via Pisani, il corso pedonale che attraversa il centro del rione e sull’edificio che ospita la sede del Comitato e l’ambulatorio di zona.

Gli interventi sui quali intervenire tempestivamente, decisi durante il sopralluogo, sono la manutenzione dell’edificio che è purtroppo compromesso dalle infiltrazioni di umidità di risulta, e l’installazione di una telecamera di sorveglianza con lettura targhe per individuare gli automobilisti che attraversano la zona pedonale senza autorizzazione. Inizialmente, si tutelerà l’area con presidi da parte della Polizia locale e cartellonistica adeguata.

Questa operazione è necessaria in quanto i cittadini hanno lamentato la forte presenza di veicoli non autorizzati all’interno della via che dovrebbe essere a uso esclusivo dei residenti. Si è poi parlato del problema dei piccioni e si è concordato di installare gli spuntoni e le gabbie di posa per avviare la campagna di prevenzione. L’incontro è proseguito nelle vie adiacenti alla piazzetta di Panzano, come via Bonavia, via Manin, via dell’Agraria e via Dondolo, nelle quali si è discusso del rifacimento dei marciapiedi e degli allacciamenti alla rete fognaria.

“La collaborazione tra Comune e rioni è un punto di forza per il nostro territorio e per lo sviluppo urbanistico della Città. L’Amministrazione, in questi anni, si è impegnata molto per rendere il dialogo tra Comune e cittadini sempre più diretto ed efficace. Questi incontri ci permettono di essere operativi sul campo e di dare ai cittadini ciò di cui necessitano” ha dichiarato Cisint, ricordando anche come segnalazioni alla Polizia locale o al Comune siano il segnale di una preziosa collaborazione per poter progredire e lavorare assieme per il miglioramento della città.