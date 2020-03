Monfalcone, torna al lavoro la Polizia locale

La Polizia municipale di Monfalcone è tornata allo svolgimento dei normali compiti d’istituto dopo che il servizio era stato sospeso per diversi giorni per l’effettuazione dei tamponi, dopo che il comandante era risultato positivo. Questa mattina, quindi, hanno operato tre pattuglie e altre due nel turno pomeridiano impegnate sul territorio a verificare l’applicazione dell’ordinanza emanata dal sindaco a seguito delle ultime disposizioni del presidente Fedriga.

Anna Maria Cisint in mattinata ha voluto verificare i risultati della disposizione con la quale è stata prevista da oggi la riapertura del cimitero comunale secondo una rigida regolamentazione degli accessi. “Sono state circa una sessantina le persone che si sono presentate ai cancelli – rileva il sindaco Cisint – e tutte hanno apprezzato la decisione assunta in quanto volevamo dare ai cittadini la possibilità di esprimere i propri sentimenti nei confronti dei propri cari. C’è stata una generale condivisione anche delle modalità introdotte per evitare affollamenti e contatti”.

In pratica è consentito l’accesso ad una sola persona per ciascuna tomba o loculo, con la registrazione del relativo nominativo al fine dei controlli sul proprio movimento previsti dalle norme e con un servizio interno di vigilanza utilizzando a questo fine anche il mezzo mobile di cui è dotata quella struttura.

A sua volta la Polizia locale è stata impegnata da un lato sul fronte delle aree verdi e dei parchi, interdetti alla frequentazione del pubblico, e dall’altro a verificare il rispetto da parte dei supermercati dei limiti che prevedono l’accesso di un solo familiare e il mantenimento della distanza di sicurezza. La situazione a Monfalcone risulta rassicurante e i divieti emanati dal sindaco sulle attività all’aperto risultano rispettati dai residenti.

Si sta mettendo a punto anche l’attivazione del drone in dotazione della polizia municipale, con il quale sarà possibile avviare un controllo capillare del Carso retrostante al centro abitato. Il sindaco Cisint ha sottolineato “l’importanza di questa nuova tecnologia per una funzione sociale rilevante di presidio del territorio”. Peraltro l’intervento potrà contare, come osservatori, anche sull’apporto delle associazioni ambientaliste.