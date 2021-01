Montagna, riaperte le strade chiuse a causa della neve

Sono state riaperte oggi, lunedì 11 gennaio, alle 11, le regionali del Fvg interessate nei giorni scorsi dalle abbondanti nevicate e che erano state chiuse, come informa Fvg Strade nell'aggiornamento odierno sulla viabilità.



Traffico regolare sulla Sr 110 di Passo Pramollo in comune di Pontebba, lungo la regionale 76 della Val Raccolana, nei comuni di Chiusaforte e Tarvisio. E poi ancora sono state riaperte le regionali: 24 della Val Pontaiba (nel tratto dal km 7+900 in comune di Treppo Ligosullo), e la 23 della Val D'Incaroio (dal km 12 al 16+440 in comune di Paularo). Ancora chiusa, invece, la regionale 465 Lavardet-San Canciano dal km 10+596 al 15+300 (confine con regione Veneto in comune di Prato Carnico).