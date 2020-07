Moraro, incendio nell'impianto di compostaggio

Incendio questa mattina a Moraro, nel comune di Gorizia, poco prima delle 7. L'allarme è scattato in un impianto di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti che sorge lungo l'ex provinciale 4, nel tratto che prende il nome di via Gradisca. A chiedere aiuto, con una telefonata al 112, sono stati gli addetti che hanno visto levarsi del fumo da una pressa per il compostaggio dell'immondizia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Isontino. Nessuna persona è rimasta ferita. I danni sarebbero limitati al solo impianto della pressa. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.