Morì schiacciato nella cartiera di Ovaro, al via il processo

Fu schiacciato dalla macchina tagliaquadri della cartiera: al via, in Tribunale a Udine, il processo per omicidio colposo. La vicenda risale al 23 ottobre 2018 quando un operaio della cartiera Reno De Medici di Ovaro, il 35enne del posto Patrick Cattarinussi, morì sul colpo quando il macchinario gli causò un violento trauma cranico.

Oggi, con la testimonianza del tecnico della prevenzione dell’Azienda sanitaria che si occupò del caso, è cominciata la fase istruttoria del processo. Imputati, oltre alla società, sono il presidente del Cda di 71 anni, il 55enne direttore dello stabilimento e l’operaio di 41 anni preposto alla sicurezza.

Stando al capo d’imputazione, i due dirigenti consentirono che la macchina fosse utilizzata nonostante l’assenza di alcune protezioni previste dal manuale d’uso, assenza che fu segnalata nel 2013 da un'ispezione tecnica. Il preposto, invece, è accusato di non aver segnalato al datore di lavoro la carenza del macchinario riguardo ai dispositivi di sicurezza.