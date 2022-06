Moria di pesci nell’Isonzo, esposto di Legambiente

Un esposto in Procura per denunciare la moria di centinaia di pesci a avvenuta nell’Isonzo lo scorso marzo, nella zona tra Sdraussina (Poggio Terza Armata) e Gradisca d’Isonzo. L’ha presentata, tramite i suoi legali, Legambiente Gorizia.

“Quanto accaduto – denuncia l’associazione ambientalista in una nota - ha lasciato tutti sgomenti. In un momento storico in cui si parla molto di protezione degli ecosistemi, sotto gli occhi di tutti, invece, abbiamo un fiume che viene spesso martoriato con interventi dannosi, oltre ai prelievi di acqua, i progetti di escavo di ghiaia, tagli di vegetazione, abbandoni di rifiuti”.

“Una situazione inaccettabile che, da oltre 20 anni, la nostra associazione segue, spesso lavorando con altre realtà del territorio, anche con attività di divulgazione e proposte. Ma in questo caso a fronte del fatto compiuto, e in accordo anche con il circolo di Monfalcone, si è attivata con il supporto del proprio Centro di azione giuridica regionale che è costituito da un nucleo di avvocati al servizio dell’associazione per supportarne l’azione legale”, prosegue la nota.

“Con il patrocinio dell’avvocato Dafne Crea è stato, quindi, inviato un esposto ben circostanziato – corredato di fotografie e mappe – all’attenzione della Procura della Repubblica di Gorizia con una descrizione di quanto agli occhi degli specialisti dell’associazione è successo nelle giornate tra il 20 e 24 marzo quando si verificò un’improvvisa riduzione di portata nel tratto di fiume tra l’opera di presa della ex-torcitura tra Gradisca e Sagrado che portò alla morte di centinaia di pesci, tra cui anche diverse specie protette quali il gambero di fiume e la trota marmorata”.

Legambiente ha messo in luce molte volte il problema dell’uso idroelettrico e irriguo di questa risorsa e della conflittualità con le necessità dell’ecosistema acquatico, che al momento ne ha sempre fatto le spese. “Un tema complesso che, però, non è ancora stato affrontato in maniera seria dalle istituzioni. Ma il cambiamento climatico incalza, ed è sotto gli occhi di tutti la siccità che sta iniziando a colpire anche il Friuli e che colpirà in futuro sempre più frequentemente”.

“La famosa biologa americana Rachel Carson diceva che più riusciamo a focalizzare la nostra attenzione sulle meraviglie e le realtà dell'universo attorno a noi, meno dovremmo trovare gusto nel distruggerlo. Evidentemente c’è ancora molto lavoro da fare per creare, prima che una conoscenza tecnica, una sensibilità diffusa che porti tutti a essere più responsabili”, conclude Legambiente.