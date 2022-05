Morsano, accoltellato un bracciante agricolo

Un accoltellamento si è verificato questa mattina in un campo a Morsano al Tagliamento. A quanto si apprende, un bracciante agricolo straniero è stato colpito con un fendente all’addome, per poi essere soccorso dal datore di lavoro e portato d’urgenza all’ospedale di San Vito al Tagliamento in gravi condizioni.

Sul fatto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone e del Nucleo operativo.

L'aggressore è già stato rintracciato e portato in caserma. I contorni della vicenda, avvenuta in ambito lavorativo, restano ancora tutti da definire da parte degli uomini dell’Arma che stanno sentendo il fermato e raccogliendo alcune testimonianze.