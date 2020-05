Morsano al Tagliamento piange l'ex sindaco Silvano Driussi

La comunità di Morsano al Tagliamento è in lutto per la scomparsa di Silvano Driussi, ex sindaco del paese, morto a causa del Coronavirus. 76 anni, Driussi è deceduto nella serata di venerdì primo maggio nel reparto Covid 19 dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, dove era arrivato dalla Rsa del Comune dove si trovava per precedenti patologie, con le quali stava combattendo da diverso tempo.

Driussi, rappresentante della Dc, è stato primo cittadino di Morsano dal 1975 al 1993, ma la sua avventura in comune era iniziata un quinquennio prima come consigliere di minoranza. E' stato anche presidente della Zona Industriale Ponte Rosso di San Vito e ha ricoperto altre cariche politiche sul territorio.

Lascia la moglie e i figli Antonio, Martina e Alessandro, quest'ultimo assessore a Morsano. Non è ancora stata decisa la data del funerale: la famiglia attende di capire, in base al prossimo decreto del Presidente del Consiglio, se sarà possibile celebrare la funzione religiosa in chiesa (sempre limitata a 15 persone) o la sola benedizione in cimitero.