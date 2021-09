Morso da un cane da pastore sul Gran Monte

Nella tarda mattinata un escursionista di San Giovanni al Natisone del 1960 è stato azzannato al polpaccio da un cane da pastore mentre camminava lungo il sentiero che da Monteaperta sale al Gran Monte, alla quota di 1.150 metri.

Una congiuntura sfavorevole ha visto passare l'escursionista proprio quando il gregge si stava muovendo nei pressi di un tornante del sentiero, portando il cane a difendere la sua postazione. Siccome la ferita continuava a sanguinare, l'escusionista ha deciso di chiedere aiuto chiamando il 112. Dalla Sores è stata attivata la stazione di Udine del Soccorso Alpino, ma sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale considerata la eccessiva distanza da percorrere a piedi prima di raggiungerlo.

Sullo stesso sentiero si trovavano fortuitamente anche alcuni soccorritori in libera uscita che lo hanno raggiunto e lo hanno rassicurato. Il tecnico di elisoccorso è stato calato sul posto con il verricello assieme al medico e dopo aver visitato l'escursionista lo ha caricato a bordo per consegnarlo a valle ai sanitari dell'ambulanza che attendevano assieme ai soccorritori di stazione al campo sportivo di Monteaperta, dove è stato allestito il campo base. L'intervento si è svolto tra le 11 e le 11.30 circa.

Nel primo pomeriggio il soccorritore reperibile della stazione di Cave del Predil è accorso per primo sul Monte Lussari a soccorrere un uomo del 1936 che è svenuto per un malore proprio a Borgo Lussari. L'uomo si è ripreso poco dopo ma è comunque stato accompagnato fino alla cabinovia per scendere a valle ed essere consegnato all'ambulanza per i doverosi controlli.