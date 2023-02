Morta in Brasile la missionaria Loredana Vigini

La missionaria triestina Loredana Vigini, di 53 anni, è morta dopo essere stata travolta da un rapinatore in fuga in bici a San Paolo, in Brasile. Mentre stava attraversando la strada sulle strisce è stata investita dalla bicicletta; caduta a terra, ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Entrata in coma, dopo due giorni i sanitari hanno stabilito la sua morte cerebrale.

Vigini era insegnante di religione e aveva fondato una comunità, Semente viva che si occupa di portare l'evangelizzazione nel Paese sudamericano attraverso attività formative e spirituali, artistiche e creative. Era tornata in Brasile a settembre, dopo aver trascorso il periodo della pandemia nella sua Trieste.

A riferire la notizia don Paolo Iannaccone, presidente del Centro di Accoglienza Ernesto Balducci, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. “La passione per la Buona Notizia ti apparteneva ed era il senso profondo della tua vita da innamorata di Dio. Un incidente in Brasile ti ha portato via da noi e dai tuoi cari troppo presto. Ma le 'sementi vive' che hai sparso per il mondo frutteranno ancora. Grazie, Loredana Vigini! Un abbraccio forte a tutta la tua amata famiglia e a chi hai incontrato in vita e che sente il dolore per la tua prematura partenza”.