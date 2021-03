Morta la ciclista travolta da un'auto

Travolta da una vettura questa mattina alle 8, è morta per le gravissime ferite riportate nell'impatto una donna di 48 anni di Sequals. Stava percorrendo l'ex strada provinciale 22 a Lestans, all'altezza della progressiva chilometrica 33, dove l'arteria incrocia via dell'Artigianato. Si tratta di un'intersezione molto complessa.

La donna era in sella a una bici e stava attraversando l'incrocio. È stata investita da una macchina, guidata da un uomo di 30 anni di Pinzano al Tagliamento, che si è subito fermato per prestare soccorso, e che adesso è indagato per omicidio stradale.

Sul posto erano intervenuti l'equipaggio dell'elicottero sanitario e di un'ambulanza inviati dalla Sores di Palmanova. La donna era stata stabilizzata e trasportata in autolettiga, in gravissime condizioni, al Santa Maria della Misericordia di Udine. È lì che è deceduta dopo poco.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, a supporto del personale sanitario. Rilievi, viabilità e accertamenti degli agenti della Polizia Stradale di Spilimbergo.

La vittima lascia due figli.