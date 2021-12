Morta la madre della donna incita ricoverata per Covid

E’ morta in seguito alle complicazioni legate al Coronavirus la 68enne, madre della donna di 45 anni, incinta, anche lei ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona per Covid. Tutta la famiglia, convintamente no vax, era stata contagiata dal virus nelle scorse settimane.

La 68enne era in terapia intensiva all'ospedale di Cattinara a Trieste da circa venti giorni. Nel reparto Pneumo Covid dell'ospedale giuliano era stato trattato per lo stesso motivo anche suo marito.

Le condizioni della figlia, di 45 anni, erano peggiorate velocemente attorno al 20 novembre. Il caso aveva fatto molto discutere, specie sui social. Preventivamente era stata a trasferita a Verona, dove in caso di necessità si può utilizzare il macchinario per l'Ecmo, la circolazione extracorporea che permette l'ossigenazione del sangue. Qui, infatti, a differenza di Cattinara, era già stata trattata una paziente incinta risultata positiva al Coronavirus.