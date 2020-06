Morta nel Commissariato di Opicina, assolti gli agenti

Vicinanza e solidarietà è stata espressa da parte delle Segreterie di Trieste e del Friuli Venezia Giulia del Coisp, il Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia, ai colleghi coinvolti nel tragico episodio della morte di Alina Bonar Diaciuk, la 32enne ucraina suicidatasi nell'aprile 2012 all'interno del Commissariato di Polizia di Stato di Opicina. E' arrivata anche in Appello la loro assoluzione perchè il fatto non sussiste. Incriminati a vario titolo, erano già stati assolti dal Gup nel giugno 2018 e questa mattina sono ritornati in aula a seguito del ricorso del Pm.

"Finalmente oggi è terminata una difficile fase umana per i nostri colleghi, per le loro famiglie e per i loro cari", commenta il Coisp. "E anche per noi, loro colleghi, che sinceramente ci stringiamo a loro e ai loro affetti. Oggi con il sorriso sulle labbra, pur sempre consapevoli del triste evento della morte di una persona".