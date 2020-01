Mortale a Buttrio la notte di San Silvestro

Incidente stradale in via Nazionale nel territorio del comune di Buttrio poco prima delle 20 di ieri sera di martedì 31 dicembre. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti, si è verificato uno violento schianto tra una Panda e una Audi Q6 e alcune persone coinvolte nel sinistro sono rimaste incastrate nell'abitacolo.

Sul posto, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato tempestivamente le ambulanze e i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine.

L'elicottero sanitario è atterrato sulla rotonda di fronte allo stabilimento Calligaris, in attesa delle ambulanze provenienti dalla statale da Buttrio.

Nel trasporto in ospedale è morta una delle persone coinvolte nello scontro, una donna che viaggiava su una Fiat Panda: Mirella Candussio, 35 anni di Buttrio. Ferita pure un'altra donna, anche lei di Buttrio (lieve) e l'uomo al volante della Q6 (lieve); quest'ultimo è un uomo di Gradisca d'Isonzo. Sul posto la Radiomobile della Compagnia di Palmanova e i militari dell'Arma di Manzano.