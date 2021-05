Mortale a Venzone, lungo la Pontebbana

Incidente stradale mortale questo pomeriggio, poco prima delle 15, lungo la statale 13 Pontebbana all'altezza del comune di Venzone.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, tre vetture si sono scontrate e una donna ha perso la vita.

Sono state soccorse altre tre persone, ricoverate in ospedale, soccorse dalle equipe sanitarie inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo.