Mortale contro il tiglio, l'albero era in posizione pericolosa

Ci sono voluti quattro anni e mezzo, ma alla fine la magistratura ha dato ragione ai familiari di Francesco Maria Tomasso e a Studio3A, che li assiste, chiamando in causa direttamente l’Anas. Il possente tiglio contro il quale il 34enne di Monfalcone, dopo aver perso il controllo della sua Fiat 600, si era schiantato, perdendo la vita (albero che oggi è stato tagliato), non ci doveva stare in quell’aiuola spartitraffico all’incrocio tra la statale 55, che la vittima stava percorrendo quel maledetto 25 luglio 2016, e la Provinciale 13, a Savogna d’Isonzo. O, quanto meno, andava protetto.

A conclusione di una lunghissima fase d'indagini preliminari, il pm della Procura di Gorizia Paolo Ancora ha chiesto il rinvio a giudizio per un alto dirigente dell’Anas, per una funzionaria del Compartimento per il Friuli Venezia Giulia di Trieste e per una ingegnere triestina. E, in relazione alla richiesta del Sostituto procuratore, il Gup Flavia Mangiante ha fissato per il 20 aprile 2021, in Tribunale a Gorizia, l’udienza preliminare.

All’indomani della tragedia, i parenti della vittima erano subito stati tormentati da tanti interrogativi. Perché è vero che si è trattato di una fuoriuscita autonoma per una perdita di controllo dell’auto, di cui non si conosceranno mai le ragioni, ma è anche vero che, con ogni probabilità, le conseguenze avrebbero potuto essere molto meno devastanti se l’utilitaria non avesse trovato sulla sua strada quel possente albero. L’auto di Tomasso non era il primo veicolo a essere finito contro quel tiglio e gli abitanti della zona avevano spesso segnalato il pericolo che rappresentava.

La Procura di Gorizia aveva subito aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale, inizialmente contro ignoti, disposto l’autopsia e, soprattutto, affidato una perizia cinematica per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

Ora, a chiusura della lunga indagine, ai tre imputati si contesta il reato di omicidio stradale in concorso per aver causato la morte di Tomasso “in cooperazione colposa tra loro, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché per colpa specifica, consistita nell’aver omesso di tenere condotte doverose che avrebbero portato all’abbattimento o alla protezione con barriere di un albero collocato all’interno di un’aiuola spartitraffico posta al centro della strada statale 55 km 13 +130”.