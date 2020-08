Mortale di Majano, martedì l'autopsia su Marco Vendramini

Il Pubblico Ministero della Procura di Udine, Paola De Franceschi, titolare del procedimento penale per la tragica morte di Marco Vendramini, ha disposto l’esame autoptico sulla salma del motociclista 49enne di Motta di Livenza, rimasto vittima del terribile incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 19 agosto sulla strada regionale 463, a Majano.

L'incarico sarà conferito, martedì, ad Antonia Fanzutto, il consulente tecnico medico-legale scelto dal Sostituto Procuratore, che avrà 45 giorni di tempo per depositare la sua perizia; dall'esame si attende chiarezza sulla causa del decesso del centauro.

Confermati anche i reati contestati al conducente bresciano che ha travolto Vendramini con il suo autoarticolato, per poi dileguarsi ed essere rintracciato alcune ore dopo dalle forze dell’ordine. Il camionista è indagato, oltre che per omicidio stradale, per omissione di soccorso.

Vendramini, apprezzato caporeparto di una ditta di Ceggia (Venezia), per cause al vaglio della polizia locale di Majano avrebbe urtato con la sua Suzuki un furgoncino Ape Piaggio che lo procedeva, con due anziani del posto a bordo, che era fermo sulla carreggiata e ha avuto la fatale sventura, rovinando a terra, di finire nella corsia opposta dove sopraggiungeva il mezzo pesante, che lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo.

I familiari, sconvolti dal dolore - Vendramini lascia una figlia di 17 anni, Silvia, l’ex moglie Roberta, gli anziani genitori Amedeo e Maria e il fratello Giancarlo -, per fare piena luce sui fatti si sono affidati ai legali di Studio3A-Valore S.p.A.

I funerali del 49enne slitteranno dunque a metà della prossima settimana, dopo che il pm, ultimate le perizie, darà il nulla osta. La camera ardente sarà allestita nella Casa Funeraria di Gorgo al Monticano un giorno prima della data delle esequie, che si terranno nel duomo di Motta di Livenza. Saranno in tanti a voler dare l’ultimo saluto all’amico o al collega di lavoro e a stringersi attorno ai suoi cari: il dramma ha destato profonda commozione, non solo a Motta, dove Vendramini risiedeva ed era molto conosciuto e ben voluto da tutti, ma anche a Ceggia, dove lavorava, e in tutta la Marca trevigiana. Riposerà nel cimitero di San Giovanni.