Mortale in A28, chiesti sette anni e otto mesi per il conducente

E’ di un milione e mezzo di euro la richiesta di risarcimento fatta dagli avvocati delle famiglie di Jessica Fragasso e Sara Rizzotto a Dimitre Traykov, il cittadino bulgaro che lo scorso 30 gennaio causò l’incidente che portò alla morte delle due cugine.

Traykov oggi era in aula a Pordenone per la prima udienza del processo, con rito abbreviato. Le uniche parole che ha pronunciato sono state “mi dispiace”.

Davanti a lui la nonna e la mamma di Jessica sono scoppiate a piangere.

Il Procuratore Raffaele Tito ha chiesto per l’automobilista una pena di sette anni e otto mesi. La sentenza è stata fissata per la settimana prossima, il 28 giugno.

Il 62enne imprenditore bulgaro è accusato di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla fuga e dall’abuso di alcol, omissione di soccorso e lesioni.

L’uomo a fine gennaio travolse con il suo Suv, lungo l’A28, l’auto sulla quale viaggiavano le cugine Sara e Jessica, morte sul colpo, e le due figlie piccole di Sara, rimaste gravemente ferite.

Sull’imprenditore bulgaro, attualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico nella sua casa di Pordenone, pesano due perizie: la prima, redatta dall’ingegner Pierluigi Zamuner, ha stabilito che il Suv procedeva a 180 all’ora quando ha impattato l’utilitaria delle due donne.

La seconda, affidata dalla Procura al medico legale Michela Frustaci, ha messo in evidenza come Traykov avesse assunto alcol prima dell’incidente e non successivamente, come sostenuto dall’uomo, datosi alla fuga dopo lo schianto e ritrovato a casa sua, ore dopo l’incidente, dalle forze dell’ordine.