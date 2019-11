Morte della piccola Penelope, acquasantiera vincolata dalle Belle Arti

Dopo il giorno del dolore e del lutto, con l’ultimo saluto alla piccola Penelope in Duomo a Udine, continua il lavoro degli inquirenti, chiamati a fare piena luce sulla morte della bimba, travolta da un’acquasantiera nella chiesetta di Santa Chiara, all’interno del complesso dell’Educandato Uccellis.

Dalle indagini delegate dalla Procura di Udine, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico d’ignoti, emerge che il pesante manufatto in marmo, vincolato dalle Belle Arti, è un pezzo originale del 1646 e non sarebbe mai stato spostato dalla sua sede originale.

Nel frattempo, come ha confermato il Procuratore capo Antonio De Nicolo, si punta a stabilire se l’acquasantiera potesse costituire un'insidia e se la tragedia fosse in qualche modo prevedibile, ovvero se occorreva fare manutenzione e, in caso affermativo, chi avrebbe dovuto farla.