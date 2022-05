Morte di don Di Piazza, il ringraziamento del Centro Balducci

“Non è semplice, dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni, trovare le parole necessarie per riprendere le redini spirituali, organizzative e comunitarie del Centro Balducci, la nostra Casa comune che Pierluigi ha fondato anni fa e che ora ci rimane come il suo lascito”, inizia così una lettera di ringraziamento e d’intenti del Centro Balducci di Zugliano, dopo la morte di don Pierluigi Di Piazza.

“Non è semplice, come sempre quando ci lascia una persona cara, continuare ad abitare quella casa, costruita insieme, dove hanno risuonato le sue parole, dove ci si è stretti in abbracci fraterni e dove si sono condivisi tanti momenti intensi, discussioni, riflessioni, dove si è sempre accolto: sarà inevitabile avvertire, tra le mura del Centro Balducci, la mancanza della pacatezza, della creatività e della capacità d’interrogare le coscienze di Pierluigi”.

“Crediamo, tuttavia, che la Casa comune che Pierluigi ci lascia non possa e non debba restare silenziosa ma che, al contrario, debba essere abitata con gioia, speranza, e voglia di guardare al futuro. In tanti e in tante in questi giorni ci siamo stretti tra le mura del Centro Balducci e a Tualis per salutare Pierluigi. La casa che lui ha fondato si è riempita di tantissima gente: compagni di un viaggio, amici, semplicemente persone, tante persone che hanno voluto esprimere un saluto a Pierluigi”.

“Il futuro ci aspetta: è un momento di scelte delicate e importanti, su cui si sta tuttavia già lavorando per dare continuità a quella importante eredità di pensiero e di azione di Pierluigi. Un grazie di cuore a tutti coloro che insieme a noi in questi giorni hanno voluto dare un segno di vicinanza”, prosegue la nota.

“Un grazie particolare al Sindaco e alla Polizia Municipale del Comune di Pozzuolo, al Comando Carabinieri di Mortegliano, alla Protezione civile, agli abitanti di Zugliano che hanno spontaneamente concesso le proprietà offrendole come parcheggi e a tutte e tutti coloro (organizzazioni, aziende e singoli individui) che si sono resi disponibili con il loro aiuto e supporto in queste difficili giornate”.

“Tanta vicinanza e solidarietà non sono solo state di conforto, ma sono segni tangibili che invitano tutti a unirsi e proseguire sul cammino iniziato dal caro Pierluigi”, conclude il Centro Balducci.