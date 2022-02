Morte di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci: i rapitori volevano 50mila euro

L'inchiesta della Procura di Roma ha svelato i dettagli dell'agguato mortale avvenuto il 22 febbraio 2021 in Congo e costato la vita all'Ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci, appartenente al 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, e all'autista congolese, Mustapha Milambo. Si è trattato di un rapimento a scopo di estorsione finito tragicamente. Il commando aveva chiesto 50mila euro per la liberazione degli ostaggi.



Gli ostaggi servivano quindi per ottenere un riscatto, ma l'azione è fallita con la sparatoria in cui sono rimasti vittime il diplomatico italiano e il carabiniere di scorta. Rocco Leone, vicedirettore del Programma alimentare dell'Onu e il suo collaboratore locale Mansour Rwagaza sono accusati di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazione del viaggio.



Rwagaza, che viaggiava sull'auto che precedeva quella dell'ambasciatore, ha spiegato che i rapitori "volevano 50mila dollari, altrimenti ci avrebbero portati via nella foresta e poi avrebbero chiesto un riscatto". Leone, che invece viaggiava con Attanasio e Iacovacci, ha rivelato di aver dato agli uomini del commando "300-400 dollari e il mio telefonino e anche l'ambasciatore ha cominciato a togliersi le cose che aveva indosso, sicuramente il portafogli e forse l'orologio".Poi ne è seguita una corsa verso il bosco, dove i rapitori e gli ostaggi sono stati coinvolti in un conflitto a fuoco con i militari e guardaparco. Cinque minuti terminati con il pesante bilancio di tre morti. A un anno dall'attentato le autorità congolesi hanno arrestato sette persone, tutti presunti sequestratori, che avrebbero confessato quanto affermato dai testimoni scampati all'attentato.