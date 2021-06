Mortegliano, a fuoco un compattatore della carta

Poco dopo le 18, una squadra e l'autobotte della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Udine sono intervenute a Mortegliano per l'incendio di un compattatore della carta in un'azienda di logistica e trasporti.

Il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato la propagazione delle fiamme dal macchinario ad altre attrezzature e materiali.

Una volta spento l'incendio, che non ha coinvolto persone, i Vigili del fuoco, per verificare che non ci fossero dei focolai, hanno provveduto allo smassamento dei cartoni contenuti nel compattatore. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.