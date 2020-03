Mortegliano, diversi casi positivi nella casa di riposo

Massima attenzione, a Mortegliano, dopo il tampone positivo al Covid-19 per un'operatrice della casa di riposo Rovere-Bianchi, che ospita 90 anziani. La notizia, comunicata il 9 marzo all'Amministrazione comunale, ha fatto immediatamente scattare i controlli sanitari tra ospiti e lavoratori della struttura, facendo emergere oltre una decina di contagi. Ad aggiornare la situazione è il Sindaco Roberto Zuliani, anche lui in isolamente preventivo a casa.

"Carissimi concittadini, ritengo doveroso, in questo delicato momento, rendervi partecipi della situazione di emergenza venutasi a creare nella casa di riposo Rovere-Bianchi, in conseguenza della positività al Coronavirus emersa a seguito dei tamponi effettuati agli ospiti e agli operatori assistenziali. Il contesto complessivo, purtroppo, è serio, ma sono certo che attraverso l’impegno di tutti sarà possibile superare questa difficile fase".

"Non è necessario fornire numeri, tra l’altro in costante evoluzione e mutamento. E', invece, indispensabile farvi sapere che gli ospiti non sono abbandonati e sono assistiti e accuditi nel migliore dei modi dal personale medico e paramedico assieme agli operatori della cooperativa", spiega ancora Zuliani. "Tutti i parenti delle persone risultate positive sono stati informati direttamente dal virologo Cattani, da ieri presente nella struttura. Ringrazio sinceramente l’Assessore Riccardo Riccardi, il Direttore del Distretto Sanitario di Codroipo, David Turello, e il direttore dei Servizi Sociosanitari, Denis Caporale, per l’aiuto che stanno dando al nostro Comune per affrontare concretamente un problema che, diversamente, non saremmo stati in grado di risolvere".

"Da alcuni giorni la presenza di personale dell’Azienda Sanitaria è costante e sono state implementate tutte quelle misure che consentono una corretta assistenza ai pazienti, i quali oggi sono stati suddivisi in relazione allo stato clinico riscontrato. Tutti i locali sono stati sanificati e un nucleo di medici e infermieri del Distretto è operativo all’interno della casa di riposo. Come uomo ora il mio pensiero primario è rivolto agli ospiti e agli operatori ammalati che stanno lottando contro il virus. Come sindaco, invece, vi chiedo la massima collaborazione a rispettare le disposizioni e a rimanere a casa: rinunciamo a qualcosa oggi per vivere meglio il nostro domani", conclude Zuliani.