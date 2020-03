Mortegliano, preoccupa il focolaio della casa di riposo

In diretta su Telefriuli, il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha fatto chiarezza sulla situazione di Mortegliano in merito al Coronavirus. Qui il contagio riguarda una sessantina di persone. Tutto è partito dalla Casa di riposo comunale Rovere-Bianchi (nella foto) dove si trovano ospitati una novantina di anziani, tutti sopra gli 80 anni di età. La prima a essere risultata positiva al test per il Covid-19 è stata un'operatrice sanitaria della struttura. Da allora la situazione si è aggravata, per ospiti e operatori.

"L'evoluzione sta crescendo - ha detto Riccardi -, bisogna continuare nel rispetto di quanto previsto dal Dcpm, rimanendo il più possibile a casa. Il virus ha influito sulle persone più fragili come, appunto, gli ospiti accolti a Mortegliano. Si tratta di uno dei focolai peggiori presenti in Friuli Venezia Giulia. Uno scenario che si è presentato anche in altre strutture dedicate agli anziani della nostra regione".

Il sindaco Roberto Zuliani specifica che l'esito dei tamponi è stato positivo in 45 ospiti della struttura e, per il resto, si tratta di personale sanitario. L'area è stata suddivisa in tre parti: infetti, sospetti e negativi. La struttura è stata potenziata a livello tecnico con attrezzature e personale ospedaliero.