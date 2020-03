Mortegliano, salgono a 17 i morti in casa di riposo

Salgono a 17 le vittime da Coronavirus nella Casa di riposo di Mortegliano. Ieri, in tarda serata, è morta un'anziana di 92 anni. Il decesso, ci ha confermato il sindaco Roberto Zuliani, è avvenuto qualche ora dopo il trapasso di un'altra paziente.

Il primo cittadino, inoltre, informa che entro mercoledì arriveranno i risultati dei secondi tamponi effettuati agli ospiti e agli operatori presenti all'interno della struttura. Ricordiamo che i primi test avevano confermato il contagio di 42 anziani e di 23 operatori.

All'interno della casa di riposo Rovere Bianchi il distretto sanitario ha inviato nelle ultime ore un altro medico. Da oggi sono dunque presenti tre dottori e 15 tra infermieri e operatori sanitari. All'interno della struttura sono stati portati diversi macchinari utili per eseguire in autonomia diversi esami, come l'analisi del sangue e l'elettrocardiogramma.