Mortegliano, secondo tampone per gli ospiti della casa di riposo

E’ stato eseguito questa mattina il secondo tampone a una trentina di ospiti della casa di riposo di Mortegliano dove, dal 10 marzo a oggi, si sono verificati 18 decessi per Coronavirus.

Due giorni fa, come vuole il protocollo, lo stesso gruppo di anziani era stato sottoposto al primo accertamento dopo che in precedenza erano risultati tutti positivi. Nel primo test di controllo a 48 ore, tre erano risultati ancora positivi. Ora, come conferma il sindaco Roberto Zuliani, si attende la comprovata negatività. Al momento le persone ospitate nella casa di riposo Rovere sono 69.

E sempre a Mortegliano, si è proceduto alla suddivisione delle 40mila mascherine acquistate in Cina dall’ambito del Medio Friuli al costo di 0,48 centesimi cadauna, sono state così soddisfatte tutte le richieste del territorio. All’iniziativa hanno aderito i comuni di Mortegliano, Basiliano, Talmassons, Camino al Tagliaemento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano, Varmo e Bertiolo. Il comune di Codroipo non ha aderito.