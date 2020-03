Mortegliano, solo un positivo fuori dalla casa di riposo

Mortegliano, uno dei paesi del Fvg più duramente colpiti dal Coronavirus, è ancora in attesa di ottenere il primo lotto di mascherine dalla Regione. Lo ha comunicato il sindaco Roberto Zuliani che oggi ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le persone decedute a seguito della pandemia.

"E' importante rimanere uniti e fronteggiare insieme questo drammatico momento. So perfettamente quanto sia difficile reperire mascherine e, pertanto, Vi informo che l'Amministrazione Comunale si sta adoperando per acquistare un numero sufficiente per tutti i cittadini del Comune".

"Siamo in attesa di ricevere il primo lotto di 554 confezioni da due che la Regione ci fornirà a breve e che saranno distribuite dalla nostra Protezione Civile, seguendo parametri ben definiti che saranno resi pubblici affinché non vi siano disparità di trattamento fra gli abitanti".

"Vi invito, nuovamente, a rimanere in casa per far sì che i dati confortanti, che fino a oggi abbiamo nel nostro Comune relativamente alla diffusione dell'epidemia, possano continuare a essere tali. Mi è stato segnalato, al momento, un solo caso di positività al di fuori della Casa di Riposo. Nei prossimi giorni, Vi comunicherò i dati ufficiali dei residenti posti in isolamento o in quarantena. Un abbraccio virtuale a tutti voi".