Morti Covid nella casa di riposo di Castions di Zoppola, archiviata l'inchiesta

Archiviata l'inchiesta per le morti Covid all'interno della casa di riposo di Castions di Zoppola, duramente colpita durante la prima ondata della pandemia. "Un plauso alla magistratura e alle forze dell’ordine per aver voluto accertare la concreta realtà dei fatti", commenta il sindaco Francesca Papais.

"La definitiva archiviazione dimostra che il personale, la dirigenza e gli amministratori abbiano fatto il possibile per preservare la salute dei pazienti, affrontando un nemico sconosciuto e invisibile, con gli strumenti e le conoscenze in quel tempo a disposizione, anche grazie al prezioso supporto del dottor Pietro Casarin, medico volontario e degli infermieri dell’Azienda Sanitaria".

"La Procura, dopo mesi di minuziose indagini, ha oltretutto evidenziato i lodevoli e reiterati tentativi da parte dei responsabili d'individuare sistemi alternativi per preservare la salute dei pazienti. Questa è la miglior risposta ai leoni da tastiera che in quelle settimane hanno sputato sentenze e gettato fango sulla casa di riposo. Un grazie da parte di tutta la comunità a un’istituzione che si è sempre distinta per impegno e serietà e una rinnovata partecipazione al dolore per chi non c’è più e un rinnovato cordoglio alle loro famiglie. Si chiude definitivamente una pagina molto triste per l’intera comunità", conclude Papais.