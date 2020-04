Morti nelle case di riposo, indaga anche la Procura di Udine

Anche la Procura di Udine ha aperto un'indagine sulle tante morti in casa di riposo. Diverse le strutture che sono state duramente colpite dal Covid-19, da Paluzza a Mortegliano, ma il virus non ha risparmiato nemmeno gli ospiti di Lovaria di Pradamano e San Giorgio di Nogaro.

Dopo Trieste, dove la magistratura ha chiuso 'La Primula' (all'interno della quale tutti gli ospiti erano risultati positivi al Coronavirus), e Pordenone, dove nel mirino sono finite la Micoli Toscano di Castions di Zoppola e l'Hospice di San Vito al Tagliamento, anche per le strutture friulane si punta a chiarire se ci siano state carenze assistenziali.

Il Procuratore Antonio De Nicolo ha avviato un'indagine conoscitiva, a carico di ignoti e senza l’indicazione di una o più ipotesi di reato. L'obiettivo dell'attività, svolta assieme al procuratore aggiunto Claudia Danelon, è di raccogliere tutti gli elementi utili, per definire poi se e come proseguire. Sarà importante cercare di dare una spiegazione a ogni decesso, chiarendo se ci siano state carenze sotto il profilo assistenziale, medico o infermieristico o se non siano state correttamente adottate le misure di contenimento.

"Vogliamo capire le dimensioni del fenomeno e se era evitabile", ha confermato De Nicolo. "E' una domanda doverosa, ma procediamo con molta prudenza nella consapevolezza che si tratta di un'emergenza sanitaria senza precedenti. Non puntiamo il dito contro il personale delle case di riposo che ha patito già, anche personalmente, l'effetto del coronavirus".

Gli accertamenti partiranno dalle strutture più colpite dal fenomeno e sono delegati ai Carabinieri del Nas di Udine che già nei giorni scorsi, come nel resto d'Italia, avevano avuto accesso alle strutture per controlli di natura amministrativa.