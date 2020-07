Morti sospette, i parenti delle nove vittime parte civile

Ci saranno anche i parenti delle vittime, in qualità di parti civili, nel processo in corso a Trieste su alcune morti sospette in qualche modo collegate – secondo la Procura del capoluogo giuliano – al medico Vincenzo Campanile, anestesista di 47 anni di Monfalcone. Al medico del 118, i pm contestano di aver somministrato ad alcuni pazienti anziani e ammalati, durante operazioni di soccorso, un farmaco che – stando a una perizia medico legale disposta dal gip – sarebbe poi stato fra le cause del decesso.

I parenti di nove vittime oggi sono state ammesse nel processo come parti civili nell’udienza che si svolta davanti al gip Massimo Tommasini. L’inchiesta è stata avviata in seguito a un intervento di soccorso fatto il 3 gennaio 2018 nella casa di cura Mademar, a Trieste, dove era deceduta una donna di 81 anni alla quale Campanile aveva iniettato una dose del farmaco sospetto.

Ad accorgersi dell’iniezione – secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica - sarebbero stati due colleghi del medico, ai quali quella scelta appariva inopportuna. L’azienda sanitaria aveva poi denunciato l'accaduto alla Procura, che ha scoperto altre morti sospette, tutte collegate allo stesso professionista. Durante l’inchiesta sono state esumati cinque cadaveri per consentire l’esecuzione degli esami autoptici.