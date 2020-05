Morto carbonizzato in cucina a Gorizia

Tragedia nella mattina di oggi a Gorizia in una abitazione che sorge nella prima periferia della città. Alcune persone hanno visto uscire del fumo da una finestra e hanno dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del comando Isontino insieme al personale medico di un'ambulanza e alla Polizia di stato della questura di Gorizia.

Aperta la porta, che era chiusa dall'interno, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. Si tratta di una persona anziana, di 80 anni, trovata in cucina, vicino ai fornelli. Sono in corso le indagini per stabilire cosa possa essere accaduto. Si esclude l'intervento di terze persone. L'uomo viveva da solo.