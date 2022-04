Morto Gerardo Buttarello, il re della bistecca alla Fiorentina

Il mondo della ristorazione saluta uno dei suoi protagonisti. Questa mattina, infatti, è venuto a mancare Gerardo Buttarello, celebre per aver portato nel suo locale di Gemona, tra i primi in Friuli, la tradizione della bistecca alla Fiorentina. All'inizio di febbraio aveva avuto un incidente automobilistico a Mortegliano, mentre si recava dal collega e amico Ivan Uanetto, e da quel trauma il suo corpo non si è più ripreso.



Nel corso della sua carriera, prima in diversi ristoranti della regione tra cui a Lignano, Gerardo si era fatto conoscere come chef e ristoratore, fino ad aprire la sua trattoria nel borgo gemonese di Taboga, diventata presto luogo di culto della cottura alla brace.