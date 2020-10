Traffico bloccato in viale Palmanova a Udine a seguito di un incidente stradale mortale accaduto poco dopo le 11.30 di oggi. Si tratta di un investimento di un ciclista finito sotto a un'auto mobile. L'uomo è deceduto sul colpo. La donna che l'ha travolto ha accusato un malore ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Sul posto il personale di una automedica, la Polizia Locale di Udine, per viabilità e accertamenti, e i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone.