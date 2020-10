Si è spento lunedì 19 ottobre, all'ospedale di Udine dove era ricoverato in condizioni critiche, il 76enne di Sacile, Paolo Roder, che giovedì 15 ottobre era rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Statale 13 Pontebbana, in viale della Repubblica, a Sacile. L'uomo era in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un suv Mitsubishi, guidato da un uomo di 73 anni, cittadino italiano residente fuori dal comune di Sacile.

Le cause dell'incidente, avvenuto all'altezza dell'intersezione tra via Mameli e via Calvi, sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di Sacile, comandata dal Commissario Stefano Antonel, intervenuti sul posto con due pattuglie, una per i rilievi e una per la viabilità.

In lutto la comunità della frazione di San Michele, dove viveva, che attende di potergli dare l'ultimo saluto.