Non ce l'ha fatta il sub di Trieste di 37 anni che sabato era stato colpito da un malore dopo un'immersione nella zona di Caravella, a Sistiana Mare. L'uomo, Gianni Cergol, era stato rianimato sulla riva, per due volte, del personale sanitario. Poi la corsa in codice rosso in ospedale.

Oggi la notizia della sua morte che ha addolorato profondamente i compagni di immersione, parenti e amici. La Procura della Repubblica di Trieste aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda.