Morto in casa da due giorni, lo trovano grazie alla vicina

Allarme nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, nella zona di via San Giuliano, a Pordenone. Una donna che non vedeva da due giorni il vicino di casa si è preoccupata e ha chiamato il numero unico di emergenza Nue 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente dei Vigili del Fuoco del Comando di via Interna, insieme all'equipe di un'automedica.

Aperta la porta, che era chiusa dall'interno, i pompieri hanno fatto la brutta scoperta: un uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, perché privo di documenti, è stato trovato riverso a terra privo di vita. Si tratterebbe di una persona di 46 anni.

Inuti i soccorsi. Anche perché pare che il decesso risalga a 48 ore fa. Sono in corso le indagini per capire quali siano le cause del decesso, apparentemente naturali, e stabilire l'identità del cadavere. Del fatto è stato informato immediatamente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone. Nell'abitazione è stato trovato anche un gatto, affidato poi al personale veterinario.