Morto l'anziano investito a Cussignacco

E' morto l'anziano rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 31 luglio, verso le 18.15, in Piazza Giovanni XXIII a Cussignacco. La vittima è Giuseppe Scrufari, 89 anni, che per cause in corso di accertamento è stato investito da una Ford Fiesta guidata da B.F. 44enne della zona.

Le condizioni del pedone si sono subito rivelate gravi, tanto che si è reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale del capoluogo dove l'anziano è spirato in seguito alle ferite riportate.

Le operazioni di soccorso da parte del Personale del Servizio 118 e gli accertamenti sulla dinamica a cura della Polizia Locale hanno comportato la deviazione del traffico per circa un'ora e mezza.