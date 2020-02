Morto l'uomo di Majano trovato in una pozza di sangue

Una morte improvvisa ha addolorato la comunità di Majano dove la notizia del decesso si è diffusa nella prima serata. Un uomo di 52 anni che viveva con il fratello a Farla è deceduto questa mattina all'ospedale di Udine, dove era ricoverato da domenica notte a causa di alcune lesioni molto importanti riportate al capo.

La vicenda resta ancora in parte da chiarire. L'uomo, molto noto in paese, rientra nella sua abitazione intorno alle 22. Il fratello, con cui vive, lo sente rientrare, ma solo intorno a mezzanotte sì desta perché lo sente chiedere aiuto. Lo raggiunge nello scantinato e lo trova in una pozza di sangue.

In stato confusionale, l'uomo dice di essere stato investito da un'auto mentre stava facendo rientro a casa in bici, ma non ricorda bene. Il fratello non perde tempo e chiama i soccorsi. Il 52enne viene ricoverato immediatamente al Santa Maria della Misericordia di Udine. Questa mattina la notizia del decesso. Non è escluso venga eseguita un'autopsia.