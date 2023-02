Morto monsignor Santarossa, il generale che difendeva i più deboli

E’ morto questa mattina, in seguito a un malore accusato domenica, monsignor Angelo Santarossa. Ad annunciarne la scomparsa la Diocesi di Concordia Pordenone. Era ricoverato nel reparto di Medicina d'urgenza dell’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Domenica aveva pranzato a Pasiano con l'amico don Vittorio Brunello, in serata il malore nella sua abitazione a Palse di Porcia. Immediata l’attivazione dei soccorsi: il parroco era stato trasferito, con l’ambulanza, all’ospedale di Pordenone. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.

Cappellano militare, aveva raggiunto il grado di generale e nel 2020 aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio. Indimenticabile il suo impegno a favore dei più deboli.

"Oggi piangiamo tutti la perdita di Monsignor Angelo Santarossa. Un uomo saggio che ha fatto della vocazione e della fede la sua ragione di vita. Una guida spirituale per molti di noi, ha esercitato il suo sacerdozio sempre con passione e devozione dedicandosi ai nostri uomini e donne in divisa con abnegazione e sostenendoli sempre nel prezioso lavoro che svolgono per il Paese", dichiara Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento.

"Con la scomparsa di Monsignor Angelo Santarossa, la nostra regione, non ha perso solo un grande uomo di fede, ma una guida riferimento delle comunità cristiane e non solo del pordenonese". Così il consigliere Emanuele Zanon (Polo liberale) formula le sue condoglianze e si unisce al cordoglio dell'intera comunità regionale per la scomparsa di Monsignor Angelo Santarossa.

"Prelato disponibile, sensibile e attento, dalla grande umanità e carisma Santarossa ha guidato generazioni di uomini e donne, lo ricordiamo Vicario parrocchiale a Spilimbergo, poi a Casarsa, cappellano militare del quinto corpo d'armata, della polizia di stato, dei vigili del fuoco e l'impegno costante nelle parrocchie della Valcellina. Sempre attente le sue analisi sui fatti di attualità con una visione perspicace del futuro. Da oggi saremo più soli" conclude Zanon.

"Esprimo le mie condoglianze per la scomparsa di monsignor Angelo Santarossa, persona a cui dobbiamo molto, unendomi al cordoglio dell'intera comunità purliliese". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Stefano Turchet (Lega), aggiungendo che "uomo di grande fede, ha sempre dimostrato di essere un sacerdote molto attento e di grande umanità. Una guida e un riferimento per le comunità non solo di Porcia, ma anche di Spilimbergo e Casarsa, nonché per le parrocchie della Valcellina".

"Nel suo ruolo di cappellano militare del quinto corpo d'armata, della polizia di Stato e dei vigili del fuoco - prosegue l'esponente del Carroccio - è sempre stato prodigo di saggi consigli verso quanti, prima ai tempi della leva militare e poi anche nei periodi successivi, si rivolgevano a lui alla luce della sua preparazione ed esperienza, per un aiuto dato sempre con grande generosità".

"Sempre disponibile e accogliente - conclude Turchet - di lui ricordo anche la sua costante preparazione sui fatti di attualità, anche attraverso interlocuzioni con politici di caratura nazionale. Ci mancheranno d'ora in poi i suoi consigli, insieme alle sue acute e intelligenti riflessioni".

"Il Gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia esprime profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di monsignor Santarossa. Cappellano militare, aveva raggiunto il grado di generale e nel 2020 aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio", afferma in una nota il consigliere regionale Alessandro Basso, esprimendosi a nome di tutti colleghi di FdI e aggiungendo che "in un momento così triste, ci stringiamo intorno al ricordo di monsignor Santarossa, uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa dei più deboli. La sua voce coraggiosa e compassionevole mancherà a tutti".

"Con la scomparsa di monsignor Santarossa perdiamo una saggia guida spirituale, un uomo di fede che con devozione ha dedicato la sua vita a sostenere le nostre comunità e chi, con una divisa (dai militari del quinto corpo d'armata, alla polizia di Stato e i vigili del fuoco) garantisce la nostra sicurezza. La sua voce mancherà a molti che in lui vedevano un punto di riferimento", affermano, in una nota, i consiglieri regionali del Pd Sergio Bolzonello, Nicola Conficoni e Chiara Da Giau esprimendo cordoglio per la scomparsa di monsignor Santarossa.