Morto precipitando nel posteggio, aggressione pianificata

Il 36enne richiedente asilo pakistano trovato morto all'interno del parcheggio del centro commerciale Il Giulia la mattina del 4 gennaio, è stato vittima di un vero e proprio agguato, pianificato da un gruppetto di giovani che ben conoscevano i suoi movimenti.

La notte fra il 5 e il 6 gennaio, dopo essere stati interrogati, un 21enne cittadino kosovaro e un 20enne italiano sono stati sottoposti a fermo d'indiziato per concorso in rapina.

Come riferito dalla Procura della Repubblica di Trieste, in base agli elementi raccolti dal Nucleo operativo dei Carabinieri e dalla Squadra Mobile, lo straniero è stato aggredito dopo che si era approvvigionato di alcune dosi di hashish. I due sapevano che il pakistano sarebbe rientrato a Trieste nella notte fra il 3 e il 4 gennaio con la droga. Da qui la pianificazione della rapina, da compiere insieme a un terzo ragazzo, minorenne.

Così, dopo averlo intercettato nell'area boschiva vicino a Il Giulia, i tre hanno colpito lo spacciatore più volte, fingendosi anche poliziotti per tentare di dare maggiore credibilità alla loro azione.

Il pakistano, gettato a terra un panetto di stupefacente, era riuscito a divincolarsi nell'oscurità. Da qui la fuga e il balzo nel vuoto, compiuto evidentemente non conoscendo bene la zona. Il corpo è stato poi trovato solamente ore, senza vita.

L'autopsia permetterà di comprendere se la morte sia stata immediata o se, invece, il pakistano potesse essere salvato se i rapinatori avessero chiamato tempestivamente i soccorsi.

La posizione del minorenne sarà verificata dal Procuratore presso il Tribunale per i Minori, mentre il magistrato a cui è stato affidato il fascicolo valuterà gli altri reati di cui i due ventenni saranno chiamati a rispondere, sia in merito alla dinamica della morte sia per il possesso dell'hashish rubato.