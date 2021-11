Mostra una patente falsa, era stato espulso dal Paese

Nei giorni scorsi, la Volante del Commissariato Duino Aurisina, nel corso delle normali verifiche al casello del Lisert, ha fermato un’auto con targa italiana, con due persone a bordo.

Il conducente ha esibito una patente rumena, che lo indicava come cittadino moldavo naturalizzato rumeno, mentre il passeggero era macedone. L’esperienza degli agenti li ha fatti dubitare dell’autenticità del documento: in realtà, il 51enne non aveva mai conseguito il titolo di guida e non era cittadino rumeno né moldavo.

E' stato portato negli Uffici per i dovuti accertamenti, dal quale è emerso che in realtà si trattava di un cittadino macedone, già in precedenza colpito da un’espulsione dall'Italia. Inoltre, era in possesso di una carta d’identità italiana, emessa da un Comune della provincia di Treviso, a seguito dell’esibizione di documentazione apparentemente regolare. Ma, nel portaoggetti, c'era una carta d’identità rumena originale, documento valido per l’espatrio, mai ufficialmente emessa da quello Stato.

Al termine di tutte le verifiche il cittadino macedone è stato arrestato per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio e denunciato per falso in atto pubblico, per possesso della patente falsa e per la violazione al divieto di reingresso a seguito dell’avvenuta espulsione.

Questa mattina si è tenuta l'udienza per direttissima al termine della quale il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendone l’immediata liberazione.