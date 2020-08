Moto contro auto, grave incidente a Sistiana

Incidente a Sistiana, nel pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, un motociclista del posto è finito sul cristallo posteriore di una vettura, sulla quale viaggiava una coppia di cittadini sloveni.

L’impatto è stato molto violento. E' scattato subito l’allarme con una chiamata al Nue 112. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, che ha trasportato il centauro all’ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.